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संवाद न्यूज एजेंसीरुड़की। एससीईआरटी के सहयोग से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) रुड़की में आयोजित तीन दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक विकास कार्यशाला का समापन हो गया। कार्यशाला में शिक्षकों को विद्यार्थियों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।कार्यक्रम समन्वयक एवं डायट प्रवक्ता अनिल कुमार ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और इंस्पायर अवार्ड के प्रति उनकी रुचि विकसित करना है। इसके लिए शिक्षकों को विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों और रचनात्मक तरीकों की जानकारी दी गई।समापन समारोह में डायट प्राचार्य आकाश सारस्वत मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिभागी शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में सीखी गई विधियों और नवाचारों को शिक्षक विद्यालयों में लागू करें, जिससे विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिल सके। कार्यशाला में जिले से इनोवेटिव चैंपियन शिल्पा त्यागी, ममतेश धीमान, राजकुमार और आदर्श वीर भारद्वाज ने तीनों दिन विभिन्न सत्रों का संचालन किया।