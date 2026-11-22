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पिरान कलियर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 87 वीं जयंती पर समाजवादी आंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव मौसम अली ने कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक में चादर और फूल पेश कर दुआ मांगी। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर मौसम अली ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपना पूरा जीवन गरीबों, किसानों, नौजवानों और बेसहारा लोगों के अधिकारों की लड़ाई में समर्पित किया। रक्षा मंत्री रहते हुए शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर उनके घर पहुंचाने की परंपरा शुरू करना उनका ऐतिहासिक योगदान रहा। उन्होंने कहा कि वह हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की जीत और अखिलेश यादव के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की दुआ भी मांगी। इस मौके पर शाहरुख मलिक, आशु साबरी, मास्टर रफीक, अमान और राजू आदि मौजूद रहे। संवाद