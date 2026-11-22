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गोकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद, गिरफ्तार महिला को न्यायालय में किया पेशचुड़ियाला। भगवानपुर पुलिस ने शनिवार देर शाम सिरचंदी गांव के एक मकान में छापा मारकर संरक्षित पशु का मांस और गोकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए। पुलिस ने मौके से एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि मुरसलीन, सलमान, शादाब, इरशाद समेत पांच आरोपी फरार हो गए। मामले में दो महिलाओं समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।भगवानपुर। पुलिस के अनुसार, शनिवार देर शाम सिरचंदी गांव स्थित एक मकान में गोकशी की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा। मकान की तलाशी के दौरान संरक्षित पशु का मांस और गोकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने मौके से एक महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए।गिरफ्तार महिला से पूछताछ के बाद पुलिस ने मुरसलीन, सलमान, शादाब, इरशाद और दो महिलाओं समेत छह लोगों के खिलाफ गोकशी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि गिरफ्तार महिला को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। मामले की जांच जारी है।