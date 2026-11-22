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रुड़की। शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में रुड़की कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, 26 सितंबर 2026 रुड़की निवासी महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि धर्मेंद्र निवासी रुड़की ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बीती रात मुखबिर की सूचना पर रुड़की बस अड्डे से आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। विवेचक अंशु चौधरी ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। संवाद