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विधायक अग्रवाल ने कहा कि भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों के कारण आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है और कई लोग चोटिल भी हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को खोदी गई सड़कों को तत्काल समतल करने के निर्देश दिए। इसपर अधिकारियों ने चैंबर निर्माण के बाद सड़क को दुरुस्त करने की बात कही।विधायक ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मोबाइल फोन पर वार्ता कर सड़क निर्माण व मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू करने को कहा। विधायक ने कहा कि भूमिगत विद्युत लाइन के कार्य में लगभग 50 ट्रांसफार्मर लगाए जाने हैं। ऐसे में जिन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने हैं वहां संबंधित अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बनाकर लचीला व्यवहार अपनाएं ताकि कार्य में अनावश्यक बाधा उत्पन्न न हो।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि क्षेत्र में विद्युत रोस्टिंग नहीं होनी चाहिए और आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही जनता को नए विद्युत कनेक्शन लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में बहुमंजिला निर्माणाधीन पार्किंग में विद्युत विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली गई।इसके अलावा विधायक ने कुंभ निधि से विद्युत विभाग की ओर से प्रस्तावित कार्यों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई ठेकेदार लापरवाही बरतता है या निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो उसका कार्य तत्काल रुकवाकर उसे हटाने की कार्रवाई की जाए। इस मौके पर अधिशासी अभियंता अमित सक्सेना, सहायक अभियंता गुरदीप सिंह, सहायक अभियंता रुपेश मौजूद रहे।