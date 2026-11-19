विज्ञापन



रामलीला में पंचवटी का दृश्य दिखाया जाता है। मामा मारीच स्वर्ण मृग बनकर आकर सीता का ध्यान खींचते हैं। सीता मृग को लाने का हठ करती हैं जिसके बाद श्रीराम मृग लेने चले जाते हैं। देर होने पर लक्ष्मण एक रेखा खींचकर श्रीराम की खोज में चले जाते हैं। रावण साधु के भेष में सीता का हरण करता है। इससे पहले लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काटते हैं। इस अवसर पर राजकुमार पुण्डीर, रघुवीर पुण्डीर, सुनील शर्मा, सुरेश चंद, केशर सिंह, अरूण शर्मा आदि उपस्थित रहे।

विज्ञापन

आर्य समाज, जौलीग्रांट में आयोजित की जा रही रामलीला में सीताहरण के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सीताहरण के दिन दूर-दूर से लोग रामलीला देखने पहुंचे। रामलीला का शुभारंभ एडवोकेट रामेश्वर लोधी और उनकी पत्नी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नगीना रानी ने किया। उन्होंने कहा कि जौलीग्रांट की रामलीला 61वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। नवयुवक रामलीला समिति अपने पुरानी पीढि़याें की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। नगीना रानी ने कहा कि उनके घर पर उनके बेटे की शादी की तैयारियां चल रही हैं। वह मेहंदी कार्यक्रम को छोड़कर सीताहरण देखने के लिए आई हैं।