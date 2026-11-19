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चित्रकला प्रतियोगिता में हर्षिता ने प्रथम, अंजली ने द्वितीय, अवनी ने तृतीय, दिव्यांशी ने चतुर्थ और हिमांशी ने पंचम स्थान प्राप्त किया। वहीं निबंध प्रतियोगिता में सृष्टि रतूड़ी प्रथम, सांची चोपड़ा द्वितीय, शिवानी सेमवाल तृतीय, अंशिका नौटियाल चतुर्थ और सोनाक्षी राणा पंचम स्थान पर रहीं।प्रतियोगिता में छात्रों ने निबंध के माध्यम से भ्रष्टाचार और सतर्कता से जुड़े विचार रखे जबकि चित्रों के जरिये सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका प्रधानाचार्य उमाकांत पंत, उपप्रधानाचार्य डॉ. नागेंद्र पोखरियाल, सीमा कटारिया ने निभाई। इस अवसर पर टीएचडीसी के उपमहाप्रबंधक अनिल मुंडु, अशोक शर्मा, नेहा माल्यान, अनिल भंडारी, योगेश देवली आदि अतिथियों ने विजेताओं को सम्मानित किया।