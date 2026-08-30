Roorkee News: जश्न-ए-बाबा फरीद में गूंजे सूफियाना कलाम

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हर साल की तरह इस वर्ष भी दरगाह साबिर पाक परिसर में हजरत बाबा फरीद गंज-ए-शकर की शान में जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में सज्जादानशीन शाह अली एजाज साबरी ने शिरकत की। कार्यक्रम में कुल शरीफ किया गया। कुल शरीफ के बाद महफिल-ए-समां का आयोजन किया गया जिसमें सूफियाना कलाम पेश किए गए।महफिल में मौजूद अकीदतमंदों ने बाबा फरीद की शिक्षाओं और सूफी परंपरा को याद किया। इससे पहले लंगर का बांटा गया। सज्जादानशीन शाह अली एजाज साबरी ने बताया कि सूफी राशिद साबरी की ओर से हर वर्ष साबिर पाक के उर्स के दौरान जश्न-ए-बाबा फरीद का आयोजन किया जाता है। इस साल भी परंपरा के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया गया।कुल शरीफ के बाद देश में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ की गई। इस मौके पर साहिबजादा शाह यावर अली, सूफी राशिद साबरी, हाफिज सऊद साबरी, शाह सुहैल मियां, शफीक साबरी, मुनव्वर अली, गुलशाद सिद्दीकी, रियाज कुरैशी साबरी, बाबा मिस्सी शाह, बाबा रिंकू शाह, साईं सुरेंद्र शाह, अतुल साई आदि मौजूद रहे।