Roorkee News: घर में घुसकर पथराव और तोड़फोड़, चार आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज

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सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के बाद बढ़ा विवादपुरानी रंजिश में एक परिवार के घर में घुसकर पथराव और तोड़फोड़ करने के मामले में रुड़की कोतवाली पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि हमलावरों ने परिवार के सदस्यों पर लाठी-डंडों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती निवासी दलीप कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों के साथ उनका विवाद हुआ था। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया था। आरोप है कि रंजिश के चलते दोबारा उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करते हुए एक वीडियो प्रसारित की गई।इसके बाद आरोपी पक्ष के लोग उनके घर में घुस आए और लाठी-डंडों से हमला करते हुए पथराव शुरू कर दिया था। हमले में परिवार के शिवम और अरविंद को चोटें आईं जबकि तनु के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। आरोप है कि पथराव से घर के काफी सामान को नुकसान पहुंचा और छत भी टूट गई थी।परिवार के बच्चों ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस के पहुंचने की जानकारी मिलने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नगला इमरती निवासी पिंटू, आदेश, नीतू और बिट्टू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पिता-पुत्र पर धारदार हथियार से हमले का आरोपरुड़की। भंगेड़ी के एक युवक पर पिता-पुत्र ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़ित युवक और उसके माता-पिता ने कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भंगेड़ी निवासी आबिद ने शिकायत कर बताया गया कि वह गांव में लगे मेले में गया था। इसी दौरान उससे रंजिश रखने वाले पिता-पुत्र ने उसे रोक लिया। पहले गाली-गलौज की और इसके बाद मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उस पर दरांती से हमला किया गया। इससे उसकी कमर और गर्दन पर चोट आई। आबिद और उसके माता-पिता ने मेडिकल कराने के साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।