Roorkee News: वाॅलीबाॅल में हाईस्कूल और कबड्डी में इंटरमीडिएट के खिलाड़ी छाए

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एचआर पब्लिक स्कूल लक्सर में चल रहे दो दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव का शनिवार को समापन हो गया। सामूहिक खेल प्रतियोगिताओं में वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता में हाईस्कूल की टीम अव्वल रही। कबड्डी प्रतियोगिता में इंटरमीडिएट की टीम ने जीत दर्ज की।