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Roorkee News: गंदगी फैलाने पर दुकानदारों के चालान कर जुर्माना वसूला

Tue, 03 Nov 2026 06:03 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:03 PM IST
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Shopkeepers were fined for littering and challaned
जनपद भर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के लिए नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। अधिशासी अधिकारी प्रियंका ध्यानी के नेतृत्व में पालिका प्रशासन की टीम ने नगर में अभियान चलाकर दुकानदारों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। इस दौरान गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों के चालान कर उनसे जुर्माना भी वसूला गया।
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जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जनपद में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान सोमवार को नगर पालिका प्रशासन की ओर से नगर में मेन बाजार, गोवर्धनपुर मार्ग, रायसी मार्ग आदि इलाकों में कार्रवाई की गई। पालिकाकर्मियों ने मार्ग पर गंदगी फैला रहे तीन दुकानदारों के चालान कर उनसे जुर्माना वसूला। इसके साथ ही दुकानदारों को प्रतिष्ठानों के बाहर अपशिष्ट न फेंकने, निकासी नाले-नालियों में कूड़ा नही डालने को लेकर जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने और नाले-नालियों में कूड़ा फेंककर अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
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