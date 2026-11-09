Roorkee News: अन्नकूट का भोग लगाकर मांगी सुख-समृद्धि

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गोवर्धन पूजा रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाई गई। सुबह से ही घरों और मंदिरों में पूजा-अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि व खुशहाली की कामना की।गोवर्धन पूजा के अवसर पर महिलाओं ने घरों के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई और उसे फूलों, दीपों व रंगोली से सजाया। इसके बाद परिक्रमा कर भगवान श्रीकृष्ण की आराधना की गई। पर्व पर अन्नकूट का विशेष महत्व रहा। श्रद्धालुओं ने विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार कर भगवान को भोग लगाया। कई मंदिरों में भजन-कीर्तन भी हुए। लोगों ने गायों को गुड़, हरा चारा और अन्य खाद्य सामग्री खिलाकर उनकी पूजा की। वहीं रुड़की रामनगर स्थित राम मंदिर समेत कई स्थलों पर मंगलवार को गोवर्धन पूजा की गई।खानपुर में पारंपरिक तरीके से हुई पूजाखानपुर। क्षेत्र के गांवों में भी गोवर्धन पूजा परंपरागत तरीके से मनाई गई। ग्रामीणों ने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई। इसमें दूध बिलोने वाली रई, बच्चों की किताबें, रोजगार में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और खेती में काम आने वाले फावड़े व दरांती आदि रखे। इसके बाद लड्डू गोपाल को विराजमान कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने ‘गोधन मांडू तू बड़ा, तेरे से बड़ा न कोई’ के जयकारे लगाए। ग्रामीणों ने मीठे पूड़े और पूड़ी का भोग लगाकर गायों को खिलाया व परिवार, देश के कल्याण की कामना की। ग्रामीण कर्म सिंह, मदन सिंह और इलम चंद शर्मा ने बताया कि इस दिन सुबह पशुओं को नहलाकर उनके सींगों पर देसी तेल लगाया जाता है। गोवर्धन पर्वत के साथ पशुओं की पूजा करना इस पर्व की प्रमुख परंपरा है।