Roorkee News: कंपनी में फंदे लटका मिला सुरक्षाकर्मी, पुलिस जांच में जुटी

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पुलिस के अनुसार, रामखेड़ी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश निवासी सौरभ राणा कंपनी में सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात था। बताया गया कि मंगलवार सुबह करीब नौ बजे वह कंपनी के मैदान में एक एंगल पर फंदे से लटका मिला। कर्मचारियों ने इसकी जानकारी कंपनी प्रबंधन को दी। मौके पर पहुंच पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को आत्महत्या से जोड़कर जांच कर रही है, हालांकि सुरक्षाकर्मी ने आत्महत्या की है या उसकी मौत के पीछे कोई अन्य कारण है, इसकी पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

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भगवानपुर। लकेश्वरी औद्योगिक क्षेत्र स्थित सोफा बनाने वाली एक कंपनी में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब सुरक्षाकर्मी फांसी के फंदे पर झूलता मिला। सूचना मिलते ही भगवानपुर पुलिस मौके पर पहुंच और शव को फंदे से उतरवाया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है।