Roorkee News: युवक से मोबाइल और नकदी लूट का खुलासा

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सीओ देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि पथरी थाना क्षेत्र के शिवगढ़ गांव निवासी अनुज ने तहरीर देकर बताया था कि 1 नवंबर को वह सुल्तानपुर से घर जाने के लिए हनुमान चैक पर खड़े थे। वहां पहुंचे बाइक सवार तीन नकाबपोश युवकों ने जबरन उन्हें बाइक पर बैठा लिया।फूलगढ़ - शिवगढ़ मार्ग पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई की और उसके पास मौजूद मोबाइल फोन व 5 हजार की नकदी छीन ली थी। लूट और अपहरण की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस फरार हुए आरोपियों की तलाश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को चिह्नित कर लिया।आरोपियों के ठिकानों की पहचान कर बुधवार को प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी और वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजेश बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने अलग - अलग स्थानों से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर युवक से छीना गया मोबाइल फोन, तीनों से 4200 की नकदी और दो बाइक बरामद की गईं। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम अजय उर्फ बाबा निवासी सूखेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश, विशाल निवासी ग्राम भट्टीपुर थाना पथरी और विक्की निवासी ग्राम दाबकी कोतवाली लक्सर बताए। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।महंगे शौक पूरा करने के लिए करते थे झपटमारीपुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह तीनों दोस्त हैं। महंगे शौक पूरा करने के लिए वह राहगीरों से झपटमारी और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। छीने गए सामान को बेचकर और नकदी को आपस में बांटकर वह अपने शौक पूरे करते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूर्व में की गई वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।