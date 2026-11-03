Roorkee News: क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन की मरम्मत का काम शुरू

विज्ञापन



गौरतलब है कि कोर्ट रोड पर नाला निर्माण का काम चल रहा है। इसके कारण भूमिगत पेयजल लाइन एक जगह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इससे चार दिन पहले रामनगर और आदर्शनगर के कुछ हिस्सों में पानी आपूर्ति प्रभावित थी। क्षतिग्रस्त लाइन को ठीक करने वाले ठेकेदार के साथ पार्षद पंकज सतीजा और चारूचंद की बहस हो गई थी। बताया गया है कि ठेकेदार ने पार्षदों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। हंगामे का जल संस्थान के अधिकारियों ने संज्ञान लिया। मंगलवार को लाइन ठीक कराने का काम शुरू करा दिया गया। जल्द ही लोगों को जलापूर्ति की उम्मीद है।

विज्ञापन

रामनगर में क्षतिग्रस्त हुई पेयजल लाइन की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। एक दिन पहले इस समस्या को लेकर पार्षद और ठेकेदार के बीच नोकझोंक हो गई थी। क्षतिग्रस्त लाइन से रामनगर और आजादनगर की आपूर्ति प्रभावित हुई है।