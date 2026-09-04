Roorkee News: सामूहिक दुष्कर्म के फरार आरोपियों के ठिकानों पर दबिश

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लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी एक 14 वर्षीय किशोरी 2 सितंबर की रात को गांव में एक धार्मिक आयोजन में गई थी। यहां एक युवक ने उससे बातचीत की। इसके बाद वह किशोरी को अपने साथ कुछ दूर लेकर गया। इस दौरान तीन अन्य युवक भी वहां पहुंच गए। आरोप है कि चारों युवकों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी के परिजन की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।न्यायालय में पेश करने के बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले में एक आरोपी फरार हो गया था। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। इसके लिए पुलिस की अलग - अलग टीमें गठित की गई हैं। लक्सर के अलावा दूसरे स्थानों पर भी टीमों को भेजा गया है। सीओ लक्सर देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं। उसके छिपने के संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है। शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।