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Roorkee News: ऑनलाइन ठगी में एक लाख गंवाए, प्राथमिकी दर्ज

Fri, 23 Oct 2026 11:34 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:34 PM IST
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One lakh lost to online fraud; FIR registered
ऑनलाइन ठगी कर एक व्यक्ति से एक लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर भगवानपुर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस के अनुसार, ग्राम सिकरौढ़ा निवासी अजहर अली ने शिकायत देकर बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने दूसरे की पहचान बताकर उसके साथ धोखाधड़ी की और एक लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित ने मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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