Roorkee News: प्रतियोगिता में अथर्व ने मारी बाजी

विज्ञापन

अथर्व ने ऑडिशन, प्रथम राउंड, सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले में अपनी गायकी से निर्णायकों और दर्शकों को प्रभावित किया। पांच विजेताओं में अथर्व ने बाजी मारते हुए ट्रॉफी और 11 हजार रुपये का नकद पुरस्कार जीता। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे प्रतिभागी को 5100 रुपये और तीसरे स्थान पर रहे प्रतिभागी को 3100 रुपये दिए गए।दो प्रतिभागियों को 2100-2100 रुपये के सांत्वना पुरस्कार मिले। मेयर अनीता अग्रवाल ने अथर्व को सम्मानित कर बधाई दी। प्रतियोगिता का आयोजन क्लब अध्यक्ष संगीता प्रुथी, स्तुति गोयल, लेफ्टिनेंट कर्नल ममता सिंह, डॉ. पूनम मंगल और रमा गुप्ता के संयुक्त प्रयासों से किया गया। अथर्व की मां अनु शर्मा श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में गृह विज्ञान की प्रवक्ता हैं। संवाद