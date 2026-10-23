Roorkee News: प्रतियोगिता में अथर्व ने मारी बाजी
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:36 PM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:36 PM IST
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इनर व्हील क्लब के पांच क्लबों की ओर से 22 अक्तूबर को साकेत स्थित हरमिलाप धर्मशाला में आयोजित सिंगिंग कंपटीशन के ग्रैंड फिनाले में अथर्व कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में रुड़की समेत आसपास के क्षेत्रों के 65 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
अथर्व ने ऑडिशन, प्रथम राउंड, सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले में अपनी गायकी से निर्णायकों और दर्शकों को प्रभावित किया। पांच विजेताओं में अथर्व ने बाजी मारते हुए ट्रॉफी और 11 हजार रुपये का नकद पुरस्कार जीता। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे प्रतिभागी को 5100 रुपये और तीसरे स्थान पर रहे प्रतिभागी को 3100 रुपये दिए गए।
दो प्रतिभागियों को 2100-2100 रुपये के सांत्वना पुरस्कार मिले। मेयर अनीता अग्रवाल ने अथर्व को सम्मानित कर बधाई दी। प्रतियोगिता का आयोजन क्लब अध्यक्ष संगीता प्रुथी, स्तुति गोयल, लेफ्टिनेंट कर्नल ममता सिंह, डॉ. पूनम मंगल और रमा गुप्ता के संयुक्त प्रयासों से किया गया। अथर्व की मां अनु शर्मा श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में गृह विज्ञान की प्रवक्ता हैं। संवाद
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अथर्व ने ऑडिशन, प्रथम राउंड, सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले में अपनी गायकी से निर्णायकों और दर्शकों को प्रभावित किया। पांच विजेताओं में अथर्व ने बाजी मारते हुए ट्रॉफी और 11 हजार रुपये का नकद पुरस्कार जीता। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे प्रतिभागी को 5100 रुपये और तीसरे स्थान पर रहे प्रतिभागी को 3100 रुपये दिए गए।
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दो प्रतिभागियों को 2100-2100 रुपये के सांत्वना पुरस्कार मिले। मेयर अनीता अग्रवाल ने अथर्व को सम्मानित कर बधाई दी। प्रतियोगिता का आयोजन क्लब अध्यक्ष संगीता प्रुथी, स्तुति गोयल, लेफ्टिनेंट कर्नल ममता सिंह, डॉ. पूनम मंगल और रमा गुप्ता के संयुक्त प्रयासों से किया गया। अथर्व की मां अनु शर्मा श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में गृह विज्ञान की प्रवक्ता हैं। संवाद
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