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Roorkee News: आवासीय कॉलोनी में हो रहा व्यवसायिक निर्माण

Fri, 23 Oct 2026 11:30 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:30 PM IST
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Commercial construction taking place in a residential colony
छोटे भवन निर्माण में बेवजह आपत्ति लगाए जाने और आवासीय कॉलोनी में व्यवसायिक भवन बनाए जाने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने खानापूर्ति के लिए व्यवसायिक भवन का काम रुकवाया लेकिन फिर से काम शुरू करा दिया गया है। हरिद्वार रोड पर अब्दुल कलाम चौक के पास वर्धमान आवासीय कॉलोनी है। आपत्तिकर्ता प्रदीप कुमार सिंघल ने बताया कि उनकी कॉलोनी में नक्शा पास कराकर छोटी सी जगह में निर्माण कर रहे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। व्यवसायिक निर्माण करने वालों के प्रति आंख मूंदी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी व्यवसायिक निर्माण को देखकर गए और काम रुकवाया दिया लेकिन उनकी शह पर फिर से निर्माण कार्य जारी है। ऐसे में भेदभाव किया जा रहा है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट ने बताया मामले में शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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