Roorkee News: 200 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ एक गिरफ्तार, दो फरार

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जैनपुर जंझेडी गांव के जंगल में कुछ संदिग्ध लोग अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सूचना पर पुलिस के पहुंचते ही जंगल में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से एक आरोपी सईद, निवासी लंढौरा को पकड़ लिया। हालांकि उसके दो अन्य साथी, सुलेमान व मुन्ना जो जोरासी जबरदस्तपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, पुलिस को चकमा देकर अंधेरे का लाभ उठाकर फरार होने में सफल रहे। तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से लगभग 200 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस के साथ-साथ तेजधार हथियार और अन्य कटाई के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी उपकरणों और मांस को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने बताया कि तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पकड़े गए आरोपी सईद का चालान कर दिया गया हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रहीं है।

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मंगलौर। कोतवाली पुलिस ने देर रात जैनपुर जंझेडी के जंगल में गन्ने के खेत में चल रही गोकशी का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया। मौके से भारी मात्रा में गोमांस और कटाई के उपकरण बरामद किए गए हैं, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर दो आरोपी फरार हो गए।