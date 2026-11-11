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Roorkee News: 63 बार रक्तदान कर हेड कांस्टेबल सोनू बने मिसाल

Wed, 11 Nov 2026 06:04 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 06:04 PM IST
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Head Constable Sonu sets an example by donating blood 63 times
पुलिस की वर्दी में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल सोनू चौधरी मानव सेवा की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। वह अब तक 63 बार रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों की जिंदगी बचाने में अपना योगदान दे चुके हैं। हेड कांस्टेबल सोनू चौधरी ड्यूटी के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। रक्तदान के प्रति उनका समर्पण दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है। उनका मानना है कि रक्तदान महादान है और समय पर किसी जरूरतमंद मरीज को रक्त उपलब्ध कराना उसके लिए जीवनदान साबित हो सकता है। सोनू चौधरी का कहना है कि पुलिसकर्मी का कर्तव्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है। कोतवाली पुलिस अधिकारियों ने उनके इस सेवा भाव की सराहना की।
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