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Roorkee News: 18 घरों में पकड़ी बिजली चोरी

Wed, 11 Nov 2026 06:05 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 06:05 PM IST
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Electricity theft detected in 18 homes
विद्युत चोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान देहरादून से पहुंची ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम ने लक्सर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापे मारे। छापे के दौरान यहां केबल में कट लगाकर और कटिया डालकर बिजली चोरी के 18 मामले पकड़े गए। विजिलेंस की कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने कर्मचारियों का विरोध करने का भी प्रयास किया। मामले में विभाग के अवर अभियंता पवन सक्सेना की ओर से 18 लोगों के खिलाफ लक्सर कोतवाली मेें बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज कराया गया है।
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