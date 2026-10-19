Roorkee News: हनुमान ने फूंकी सोने की लंका, जयकारों से गूंजा मैदान

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श्री सनातन धर्मसभा रामलीला कमेटी की ओर से लक्सर में आयोजित रामलीला मंचन के दौरान रविवार रात अशोक वाटिका और लंका दहन की लीलाओं का मंचन किया गया। रामलीला मंचन के दौरान दिखाया गया कि सीता की खोज करते हुए हनुमान लंका पहुंचते हैं। वहां वह अशोक वाटिका में माता सीता से भेंटकर भगवान श्रीराम का संदेश देते हैं। वह उन्हें प्रभु श्रीराम के जल्द लंका पहुंचने का भरोसा दिलाते हैं। इसके बाद हनुमान अशोक वाटिका में फल खाने के दौरान पेड़ों को उजाड़ देते हैं। इस पर रावण के सैनिक उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं। हनुमान और राक्षसों के बीच युद्ध होता है। इसके बाद हनुमान को रावण के दरबार में ले जाया जाता है जहां उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया जाता है। हनुमान अपनी जलती हुई पूंछ से सोने की लंका में आग लगा देते हैं। लंका दहन के दृश्य का मंचन देखकर दर्शकों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, रामलीला कमेटी के प्रधान विशाल चौधरी, महामंत्री वेदांश, कोषाध्यक्ष राहुल, सांसद प्रतिनिधि राहुल अग्रवाल, सुदर्शन कपूर, सहदेव प्रधान, मुकेश नामदेव, मनीष कुमार सहित गणमान्य व्यक्ति और दर्शक मौजूद रहे।