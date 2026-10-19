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Roorkee News: संजय सैनी बने कांग्रेस के हरिद्वार शहर विधानसभा प्रभारी

Mon, 19 Oct 2026 07:01 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 07:01 PM IST
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Sanjay Saini appointed as Congress in-charge for Haridwar City assembly constituency
आगामी विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों, महानगरों, विधानसभा क्षेत्रों, पार्टी के अनुषांगिक संगठनों और विभागों का प्रभारी नियुक्त किया है। इसी क्रम में ग्राम तेलपुरा निवासी पूर्व प्रधान संजय सैनी को हरिद्वार शहर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है।
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संजय सैनी पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग में प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। इसके अलावा वह किसान कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। हाल ही में उन्हें प्रदेश संगठन में सचिव बनाया गया था। विधानसभा प्रभारी बनाए जाने पर संजय सैनी ने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। उन्हें बधाई देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष अशोक सैनी, महासचिव पारस कुमार, मशरूर अली, हाजी खालिद, मोहम्मद अफजल, सचिन सैनी, रिजवान अहमद और रमेश सैनी आदि शामिल रहे।
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