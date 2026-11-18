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झबरेड़ा। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने झबरेड़ा कोतवाली में 45 प्राथमिकी से संबंधित माल का निस्तारण कराया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, झबरेड़ा थाने में आबकारी अधिनियम के 37 और आर्म्स एक्ट की आठ प्राथमिकी से संबंधित माल का निस्तारण किया जाना था। इसके लिए न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की, जनपद हरिद्वार की ओर से आदेश जारी किए गए थे। बुधवार को पुलिस टीम कोतवाली झबरेड़ा पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में नियमानुसार 45 केस के माल का निस्तारण कराया गया। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। सीओ मंगलौर अभिनय चौधरी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में टीम की मौजूदगी में सभी 45 मालों का निस्तारण कराया गया है। संवाद

- न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई, अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई