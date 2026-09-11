Roorkee News: घर में घुसकर बुजुर्ग पर हमला करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

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ठसका निवासी बिशोपाल सैनी ने दी तहरीर में बताया कि आठ सितंबर की रात करीब 8 बजे वह अपनी पत्नी शिलो देवी के साथ घर पर थे। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला अंकुल हाथ में धारदार हथियार लेकर उनके घर में घुस आया। आरोप है कि युवक ने जान से मारने की नीयत से उनके सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े।शोर सुनकर बीच-बचाव के लिए आईं उनकी पत्नी शिलो देवी भी हमलावर का सामना नहीं कर सकीं। हमलावर पुलिस या कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। परिजनों ने घायल बुजुर्ग को रुड़की के सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां सिर में गहरे जख्म और गंभीर चोटों के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी अंकुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।