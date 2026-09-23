Roorkee News: युवती काे बहलाकर ले जाने की प्राथमिकी दर्ज

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मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मंगलवार को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी 18 वर्षीय पुत्री को सहारनपुर निवासी एक युवक सोमवार को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। परिजनों की ओर से अपने स्तर पर काफी तलाश किए जाने के बावजूद दोनों का कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस टीम युवती की तलाश और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कुछ संदिग्ध फोन नंबरों का रिकॉर्ड भी पुलिस की ओर से खंगाला जा रहा है।

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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 18 वर्षीय युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर युवती की तलाश और आरोपी की गिरफ्तारी को संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है।