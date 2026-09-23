फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Case Registered Against 11 Accused for Attacking Woman and Family with Iron Rods and Sticks Laksar Roorkee

लक्सर: महिला पर लोहे की राॅड और लाठी-डंडों से हमला, पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ की प्राथमिकी दर्ज

Wed, 23 Sep 2026 06:49 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, लक्सर (रुड़की)
संवाद न्यूज एजेंसी, लक्सर (रुड़की) Published by: Renu Saklani Updated Wed, 23 Sep 2026 06:49 PM IST
सार

पुरानी रंजिश को लेकर हुआ विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। महिला ने पहले पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश के बाद मामले में 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

विज्ञापन
Case Registered Against 11 Accused for Attacking Woman and Family with Iron Rods and Sticks Laksar Roorkee
पुलिस घटना स्थल पर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रंजिश के कारण कुछ लोगों ने एक महिला के घर में घुसकर लोहे की राॅड और लाठी-डंडों से महिला व उनके परिजन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों में शामिल आरोपियों ने महिला के साथ बदसलूकी भी की। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने नामजद 11 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।

विज्ञापन

लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी महिला की ओर से न्यायालय को दिए गए प्रार्थनापत्र में बताया गया कि आरोपी उनके परिवार से रंजिश रखते हैं। 23 जुलाई की शाम को वह और उनके परिजन घर में थे। इस दौरान आरोपी लोहे की राॅड और लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उनके और उनके परिजन पर हमलाकर उनकी पिटाई कर घायल कर दिया।

विज्ञापन

महिला का आरोप है कि दो हमलावरों ने उनके साथ बदसलूकी की। शोर मचाने पर आसपास के लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को की थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढे़ं...उत्तराखंड भाजपा में फेरबदल: दुष्यंत गौतम की विदाई, राम माधव प्रदेश प्रभारी, बांसुरी स्वराज को नई जिम्मेदारी

न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी राजेंद्र सिंह, मोहनलाल, बिजेंद्र, जुगेन्द्र, कपिल, शिवांश, देवांश, तुषार, राजू, शेखर, और हरपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस घटना की जांच कर रही हैै।



 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed