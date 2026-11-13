Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Chhath festival begins with bathing and eating.

Roorkee News: नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व का आगाज

Fri, 13 Nov 2026 08:07 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 08:07 PM IST
विज्ञापन
Chhath festival begins with bathing and eating.
घरों में शुद्धता के साथ तैयार किया गया कद्दू-भात
विज्ञापन

बाजारों में शुरू हुई खरीदारी, घर लौटने लगे पूर्वांचल के लोग
छठ महापर्व का शुक्रवार को नहाय-खाय की परंपरा के साथ शुभारंभ हो गया। चार दिन तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर रुड़की में रहने वाले पूर्वांचल समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्व के पहले दिन व्रतियों ने घरों की साफ-सफाई कर पूरी शुद्धता और श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की तैयारियां शुरू की।
नहाय-खाय की परंपरा के तहत व्रतियों ने स्नान करने के बाद घरों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा। इसके बाद पारंपरिक रूप से कद्दू-भात तैयार किया गया। व्रतियों ने विधि-विधान से भोजन ग्रहण कर छठी मैया की आराधना शुरू की। मान्यता के अनुसार नहाय-खाय के साथ ही छठ पर्व की कठिन साधना का आरंभ होता है।
विज्ञापन

वहीं, छठ महापर्व को लेकर शहर के बाजारों में भी रौनक बढ़ने लगी है। शुक्रवार को कई बाजारों में लोगों ने पर्व से जुड़ी आवश्यक सामग्री की खरीदारी की। फल, पूजन सामग्री और अन्य जरूरी सामान की दुकानों पर लोगों की आवाजाही देखने को मिली। उधर, पर्व मनाने के लिए पूर्वांचल समाज के लोगों का अपने घरों की ओर लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कई लोग ट्रेन और बसों के माध्यम से अपने गृह क्षेत्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। चार दिवसीय इस महापर्व को लेकर घरों में तैयारियां तेज हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed