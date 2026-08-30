Roorkee News: गाड़ी खड़ी करने पर विवाद, युवक पर ईंटों से हमला
देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:42 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:42 PM IST
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कस्बे के मोहल्ला किला में गाड़ी खड़ी करने पर हुए विवाद में पड़ोसियों ने एक युवक पर ईंटों और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में युवक के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक महिला समेत तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शनिवार को मोहल्ला किला निवासी शमसुल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह रुड़की से अपने घर लौटे थे। आरोप है कि जैसे ही वह घर के पास अपनी गाड़ी खड़ी करने लगे तभी पड़ोस में रहने वाले अब्दुल रहमान, तौफीक और तौफीक की पत्नी परवीन वहां पहुंच गए। आरोप है कि तीनों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और ईंटों से हमला कर दिया।
पीड़ित का आरोप है कि अब्दुल रहमान और तौफीक ने रंजिश के कारण उनके सिर व हाथ पर ईंटों से कई वार किए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। शमसुल ने पुलिस को दी तहरीर में यह भी आरोप लगाया कि आरोपी इससे पहले भी कई बार उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। घटना के बाद से उनका परिवार दहशत में है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अब्दुल रहमान, तौफीक और परवीन के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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शनिवार को मोहल्ला किला निवासी शमसुल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह रुड़की से अपने घर लौटे थे। आरोप है कि जैसे ही वह घर के पास अपनी गाड़ी खड़ी करने लगे तभी पड़ोस में रहने वाले अब्दुल रहमान, तौफीक और तौफीक की पत्नी परवीन वहां पहुंच गए। आरोप है कि तीनों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और ईंटों से हमला कर दिया।
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पीड़ित का आरोप है कि अब्दुल रहमान और तौफीक ने रंजिश के कारण उनके सिर व हाथ पर ईंटों से कई वार किए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। शमसुल ने पुलिस को दी तहरीर में यह भी आरोप लगाया कि आरोपी इससे पहले भी कई बार उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। घटना के बाद से उनका परिवार दहशत में है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अब्दुल रहमान, तौफीक और परवीन के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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