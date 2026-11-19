रुड़की: सीएमओ ने किया निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण, आधा दर्जन से ज्यादा ऑपरेशन थियेटर सील
संवाद न्यूज एजेंसी, मंगलौर(रुड़की) Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 19 Nov 2026 03:25 PM IST
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रुड़की के मंगलौर में आज एसीएमओ डाॅ.रमेश कुंवर ने निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान ऑपरेशन थिएटर को चलाने के दौरान मानक पूरे नहीं होने के कारण आधा दर्जन ऑपरेशन थिएटर को सील किया गया। कई अस्पतालों में चिकित्सक उपलब्ध नहीं मिले। इसके अलावा कई अस्पताल आवासीय भवन के नीचे चलते हुए पाए। गए जिस कारण एसीएमओ अस्पताल को सील नहीं कर पाए।
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