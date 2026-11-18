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संवाद न्यूज एजेंसीपिरान कलियर। शेफील्ड स्कूल रुड़की में बुधवार को विद्यार्थियों को करियर के प्रति जागरूक करने और भविष्य की सही दिशा चुनने के उद्देश्य से करियर फेयर का आयोजन किया गया। माई मेंटर सर्किल के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।करियर फेयर में देश के करीब बीस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें ग्राफिक एरा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, फोनिक्स विश्वविद्यालय, कोर विश्वविद्यालय, जेबीआईटी, शारदा विश्वविद्यालय, महर्षि विश्वविद्यालय, देवभूमि विश्वविद्यालय, ऋषिहुड विश्वविद्यालय और अपोलो सहित अन्य संस्थान शामिल रहे।कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्ति योजनाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त की। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार करियर चुनने के लिए मार्गदर्शन दिया। स्कूल के चेयरमैन डॉ. राहुल बिश्नोई ने कहा कि विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सही समय पर उचित मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। ऐसे आयोजन उन्हें अपनी रुचि और क्षमता पहचानने में मदद करते हैं।निदेशक डीके शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में पढ़ाई के साथ करियर संबंधी जागरूकता भी आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी सही समय पर अपने भविष्य की दिशा तय कर सके। प्रधानाचार्या डॉ. रुचि रावत ने कहा कि कक्षा 11वीं और 12वीं विद्यार्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है।