Roorkee News: सराफा कारीगर से दिनदहाड़े बैग छीनने का प्रयास, एक संदिग्ध धरा

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उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी एक व्यक्ति सराफा कारीगर है। वह लक्सर में सराफा कारोबारियों से आभूषण की मरम्मत और उनमें बदलाव आदि के लिए लेकर जाता है। कार्य के बाद वह वापस उन्हें कारोबारियों को दे जाता है। शनिवार को भी वह लक्सर आया था। मरम्मत आदि के लिए कारोबारियों से आभूषण लेकर शाम करीब चार बजे वह सराफा बाजार के निकलकर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा था।आरोप है कि यहां मौजूद स्कूटी सवार तीन संदिग्ध युवकों ने उसके पास मौजूद आभूषण का बैग छीनने का प्रयास किया। कारीगर ने शोर मचा दिया। छीना झपटी के दौरान आसपास के दुकानदार शोर सुनकर वहां पहुंचे। दुकानदार और राहगीरों को आता देख दो युवक बैग छोड़कर मौके से भाग निकले। एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की गई। इसमें युवक घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने युवक को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। पिटाई से घायल युवक से उसके साथियों के संबंध में जानकारी की जा रही है।दिनदहाड़े हुई घटना से हड़कंपनगर में दिनदहाड़े हुई घटना से हड़कंप मच गया। मौके पर व्यापारी और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सराफा कारीगर भी लौट गया। व्यापारियों की ओर से मामले में तहरीर देने की बात कही जा रही है। मौके पर जिस युवक की पिटाई हुई वह खानपुर थाना क्षेत्र के धूर्मूपुर गांव का रहने वाला बताया गया है। उसके साथियों केे भी स्थानीय होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की भी जांच कर रही है।