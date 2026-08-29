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Roorkee News: सराफा कारीगर से दिनदहाड़े बैग छीनने का प्रयास, एक संदिग्ध धरा

Sat, 29 Aug 2026 11:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:57 PM IST
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Attempt to snatch bag from bullion artisan in broad daylight; one suspect nabbed
नगर के मुख्य बाजार में स्कूटी सवार तीन युवकों ने दिनदहाड़े एक सराफा कारीगर से आभूषणों का बैग छीनने का प्रयास किया। छीना झपटी के दौरान आसपास के दुकानदारों ने युवकों को घेर लिया। दो युवक मौके से भाग निकले। एक युवक की लोगों ने पिटाई की। इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। पकड़ में आया युवक खानपुर थाना क्षेत्र का बताया गया है। पुलिस मौके से भाग निकले युवकों की पहचान कर रही है।
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उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी एक व्यक्ति सराफा कारीगर है। वह लक्सर में सराफा कारोबारियों से आभूषण की मरम्मत और उनमें बदलाव आदि के लिए लेकर जाता है। कार्य के बाद वह वापस उन्हें कारोबारियों को दे जाता है। शनिवार को भी वह लक्सर आया था। मरम्मत आदि के लिए कारोबारियों से आभूषण लेकर शाम करीब चार बजे वह सराफा बाजार के निकलकर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा था।
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आरोप है कि यहां मौजूद स्कूटी सवार तीन संदिग्ध युवकों ने उसके पास मौजूद आभूषण का बैग छीनने का प्रयास किया। कारीगर ने शोर मचा दिया। छीना झपटी के दौरान आसपास के दुकानदार शोर सुनकर वहां पहुंचे। दुकानदार और राहगीरों को आता देख दो युवक बैग छोड़कर मौके से भाग निकले। एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की गई। इसमें युवक घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने युवक को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। पिटाई से घायल युवक से उसके साथियों के संबंध में जानकारी की जा रही है।
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दिनदहाड़े हुई घटना से हड़कंप
नगर में दिनदहाड़े हुई घटना से हड़कंप मच गया। मौके पर व्यापारी और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सराफा कारीगर भी लौट गया। व्यापारियों की ओर से मामले में तहरीर देने की बात कही जा रही है। मौके पर जिस युवक की पिटाई हुई वह खानपुर थाना क्षेत्र के धूर्मूपुर गांव का रहने वाला बताया गया है। उसके साथियों केे भी स्थानीय होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की भी जांच कर रही है।
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