Roorkee News: विवाहिता को पीटकर बच्चे समेत घर से निकालने का आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी गांव निवासी युवक से हुई थी। आरोप है कि पति ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के बाद से ही पति के व्यवहार में बदलाव आ गया और वह आए दिन उसके साथ विवाद करने लगा। महिला के अनुसार, छोटी-छोटी बातों को लेकर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाती है। पीड़िता ने बताया कि रविवार को भी किसी बात को लेकर पति ने उसके साथ मारपीट की।इसके बाद उसे बच्चे समेत घर से बाहर निकाल दिया गया। महिला का कहना है कि लगातार हो रहे उत्पीड़न से वह मानसिक रूप से परेशान है। परिवार में बढ़ते विवाद के कारण उसे पुलिस की मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीड़िता ने पुलिस से पति के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने और उसे न्याय दिलाने की मांग की है। सुल्तानपुर पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।घर से लापता युवती की गुमशुदगी दर्जसुल्तानपुर। कस्बा निवासी एक युवती संदिग्ध परिस्थिति में 20 अगस्त को घर से लापता हो गई। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगने पर परिजनों ने आसपास के गांवों, रिश्तेदारियों और परिचितों के यहां खोजबीन की लेकिन युवती का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद युवती के पिता ने सुल्तानपुर पुलिस चौकी पहुंचकर तहरीर दी और उसकी तलाश कराने की गुहार लगाई। पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर युवती की गुमशुदगी दर्ज कर ली है। पुलिस टीम युवती के संभावित ठिकानों और संपर्क में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि युवती की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी है और जल्द पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद