आदि हत्याकांड : आरोपी पक्ष ने भी दी तहरीर, पांच पर प्राथमिकी

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तहरीर में आदि समेत पांच लोगों पर घर में घुसकर फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है है। आरोप है कि गोली की चपेट में आने से पोता रोहित बाल-बाल बच गया। घटना के बाद आरोपी तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, प्रताप कॉलोनी निवासी रामपाल शर्मा ने तहरीर देकर बताया कि एक अक्तूबर को उनका पुत्र रोहित शर्मा उर्फ लक्की भगवानपुर बाजार गया था। घर लौटने पर उसने बताया कि आदित्य उर्फ आदि राणा, सन्नी गुर्जर, आकाश गुर्जर, गौरव भारद्वाज और अंकित ने उसके साथ गाली-गलौज की है।बताया इस संबंध में सन्नी के भाई मोहन से शिकायत भी की गई थी। तहरीर के मुताबिक, एक अक्तूबर को रात करीब साढ़े दस बजे पांचों युवक बाइक से उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। इसी दौरान फायरिंग की आवाज सुनकर रामपाल नीचे आए तो एक युवक जमीन पर गिरा हुआ था।आरोप है कि सन्नी गुर्जर ने तमंचा निकालकर रोहित पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी।हमले में रोहित बाल-बाल बच गया। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने दोबारा ऐसी हरकत होने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। एसपी अभय प्रताप सिंह की ओर से बताया गया क तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर की जा चुकी है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है।