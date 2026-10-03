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Roorkee News: कोतवाली में आत्मदाह के मामले में दर्ज कराई प्राथमिकी

Sat, 03 Oct 2026 06:58 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की Updated Sat, 03 Oct 2026 06:58 PM IST
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FIR lodged regarding self-immolation incident at the police station
प्रथमदृष्टया भूमि खरीद और लेनदेन से जुड़ा बताया जा रहा है मामला
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लक्सर। 29 सितंबर को लक्सर कोतवाली में ज्वलनशील पदार्थ उड़ेलकर स्वयं को आग लगाने की घटना में ग्रामीण के परिजन ने घटना के पीछे की वजह बताई है। इसी के साथ ही नारायण के बेटे पंकज ने मामले में दो आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। परिजनों ने बताया कि मुंडाखेड़ा खुर्द गांव निवासी नारायण सिंह के साथ जिस जमीन का सौदा कराया गया था, वह विवादित थी। जमीन का दाखिल - खारिज नहीं होने के कारण नारायण को जमीन पर कब्जा नहीं मिल सका। सौदा कराने वालों ने उनकी 30 लाख की रकम भी वापस नहीं की। बेटे पंकज की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया कि वर्ष 2025 में आरोपी ईश्वरपाल निवासी ग्राम पूरणपुर और शिवकुमार निवासी ग्राम न्यामतपुर ने उनके पिता को 4.5 बीघा भूमि का सौदा 30 लाख में तय कराया था। उनके पिता ने रकम भी आरोपियों को दे दी थी। आरोप है कि, सौदे के दौरान जमीन के विवादित होने की बात छिपाई गई। इसके चलते रकम देने के बावजूद जमीन का दाखिल - खारिज नहीं हुआ और उन्हें जमीन नहीं मिल सकी। आरोपियों ने उनके पिता से ली गई रकम भी वापस नहीं लौटाई है। मामले में तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला भूमि की खरीद और पैसों के लेनदेन से जुड़ा नजर आ रहा है। मामले में जांच कर जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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