Roorkee News: तमंचे और कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को तमंचे और कारतूस के साथ पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, सोमवार रात को पुलिस टीम लक्सर-पुरकाजी मार्ग पर गश्त कर रही थी। इस दौरान मुखबिर से एक व्यक्ति के दाबकी मार्ग पर असलाह लेकर खड़े होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया। आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अंकुश निवासी ग्राम गोवर्धनपुर थाना खानपुर बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया है।