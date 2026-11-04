फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   A traffic plan will be in effect in the city during the festive season

Roorkee News: त्योहारों के दौरान नगर में लागू होगा यातायात प्लान

Wed, 04 Nov 2026 05:50 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 05:50 PM IST
विज्ञापन
A traffic plan will be in effect in the city during the festive season
त्योहारों के दौरान नगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस प्रशासन नए यातायात प्लान लागू करेगा। अतिव्यस्त रहने वाले मार्ग पर वनवे यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी। सड़क पर राहगीरों के आवागमन में बाधा बनने वाले वाहनों और अतिक्रमण के खिलाफ भी पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी की है।
विज्ञापन

त्योहारों के दौरान नगर के मुख्य बाजार, हरिद्वार मार्ग, गोवर्धनपुर मार्ग, ओवर ब्रिज के नीचे, रायसी मार्ग, बालावाली तिराहा पर भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में जाम की समस्या और खरीदारी के लिए बाजार आने वाले नागरिकों को आवागमन में सहूलियत के लिए पुलिस प्रशासन ने यातायात प्लान बनाया है।
विज्ञापन

उत्तरी दिशा में ओवरब्रिज के समीप एसबीआई के सामने अक्सर जाम की समस्या को देखते हुए यहां ई-रिक्शा और वाहनों के लिए वनवे लागू किया जाएगा। हरिद्वार मार्ग की ओर से आने वाले वाहनों को मेन बाजार और बसेड़ी मार्ग पर जाने के लिए आरओबी के बांयी ओर से होकर वापस दाईं ओर से निकाला जाएगा। वाहन घूमकर एसबीआई के निकट मार्ग से बसेड़ी मार्ग होते हुए रेलवे स्टेशन और बाजार पहुंचेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

त्योहारों के दौरान भीड़ को देखते हुए मेन बाजार में चारपहिया वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा। हरिद्वार-पुरकाजी हाईवे और शिव चौक, बालावाली तिराहा और भुरनी तिराहे पर बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हाईवे और बाजारों में अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चलाकर कार्रवाई की बात प्रशासन की ओर से कही गई है।


त्योहारों के दौरान सुचारु यातायात व्यवस्था के लिए योजना बनाई गई है। इसे लागू किया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। -देवेंद्र सिंह नेगी, सीओ, लक्सर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed