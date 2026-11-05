Roorkee News: धरने के नौवें दिन जारी की 1973 के स्टांप पेपर की प्रति

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बीएसएम चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ धरने के नौवें दिन ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष सतीश कुमार ने वर्ष 1973 में लखनऊ में ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय समिति की ओर से जमा कराए गए स्टांप पेपर की प्रति जारी की। उन्होंने दावा किया कि दस्तावेज में समिति का नाम ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय समिति दर्ज है जबकि कॉलेज प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नाम की किसी समिति के अस्तित्व से ही इन्कार किया था।जन निर्माण पार्टी के प्रत्याशी दीपक शर्मा भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि नगर में शिक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने ट्रस्ट के अधीन संचालित संस्थाओं में आठ लोगों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। डॉ. सम्राट सुधा ने कहा कि कॉलेज की प्रबंध समिति अनुमोदित नहीं है। बिट्टू शर्मा ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बाद हुई जांच में कॉलेज में निदेशक का अवैध पद सृजित किए जाने की बात सामने आई है। मनोज शर्मा ने कहा कि धरने के माध्यम से ट्रस्ट की कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इस दौरान आदर्श मोहन, राजकुमार दुखी, जितेंद्र सैनी, धीरज शर्मा, वैद्य टेक वल्लभ, आचार्य चेतन शर्मा, पंडित अर्णव शांडिल्य, दिनेश शर्मा, सौरव शर्मा, अमित वत्स आदि मौजूद रहे।