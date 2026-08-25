फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   450 girls learned rugby under the 'Meri Champion Betiyan' campaign

Roorkee News: मेरी चैंपियन बेटियां अभियान में 450 बालिकाओं ने सीखी रग्बी

Tue, 25 Aug 2026 06:09 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:09 PM IST
विज्ञापन
450 girls learned rugby under the 'Meri Champion Betiyan' campaign
उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन की ओर से ‘मेरी चैंपियन बेटियां’ अभियान के तहत वुमेन रग्बी कैंप आयोजित किए गए। अभियान के तहत हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून जिले के विभिन्न स्कूलों में कैंप लगाए गए। इसमें 450 से अधिक बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।
विज्ञापन


कैंप के दौरान बालिकाओं को रग्बी खेल के नियमों, तकनीकों और खेल की बारीकियों की जानकारी दी गई। एसोसिएशन के प्रशिक्षित कोचों ने बालिकाओं को मैदान पर रग्बी का अभ्यास कराया और खेल के प्रति उनका उत्साह बढ़ाया। प्रशिक्षण के दौरान बालिकाओं को टीम भावना, अनुशासन और खेल कौशल के महत्व के बारे में भी बताया गया।
विज्ञापन


उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन ने अभियान को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी कोचों का आभार जताया। एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि कोचों की मेहनत, सहयोग और समर्पण से बालिकाओं को रग्बी से जोड़ने की मुहिम को मजबूती मिली है। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष आयुष सैनी ने बताया कि उत्तराखंड में रग्बी खेल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और बड़ी संख्या में खिलाड़ी इससे जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रग्बी को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसका मकसद अधिक से अधिक बालिकाओं और युवाओं को रग्बी से जोड़कर उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed