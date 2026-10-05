Rishikesh News: महिलाओं को योजनाओं की जानकारी दी

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ऋषिकेश। सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को खैरी खुर्द के पांडे प्लांट स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आंगन उत्सव आयोजित किया गया। खैरी कलां-खैरी खुर्द शक्ति केंद्र के चार आंगनबाड़ी केंद्रों के संयुक्त कार्यक्रम में विधायक डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने महिलाओं से योजनाओं का लाभ मिलने की स्थिति भी जानी। उन्होंने पात्र महिलाओं से योजनाओं का लाभ उठाने को कहा। इस दौरान आंगनबाड़ी सुपरवाइजर धनेजा तिवारी और कार्यकर्ताओं धन्ना सेमवाल, अंजलि जोशी, पुष्पा नेगी व सावित्री दुमोगा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।