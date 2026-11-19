नेपाली फार्म के पास उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में अचानक आग लग गई। बस हरिद्वार से देहरादून जा रही थी। आग लगने से बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। राहत की बात रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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