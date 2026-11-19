चमोली जिले के मंडुवे की मांग अब दूसरे राज्यों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ने लगी है। इस वर्ष कृषि विभाग को विभिन्न संस्थाओं व कंपनियों की ओर से करीब आठ करोड़ रुपये मूल्य के मंडुवे की डिमांड मिल चुकी है। गुजरात की एक निजी कंपनी ने मंडुवे के साथ ही झंगोरा और रामदाना की भी बड़ी खेप खरीदने का ऑर्डर दिया है। कंपनी की ओर से तीनों उत्पादों की 500-500 मीट्रिक टन की मांग की गई है। इसके बाद कृषि विभाग ने स्थानीय उत्पादों का भंडारण शुरू कर दिया है।

मुख्य कृषि अधिकारी जेपी तिवारी ने बताया कि चमोली जिले की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां मंडुवे की खेती के लिए अनुकूल हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में किसान परंपरागत रूप से इसकी खेती करते आ रहे हैं। कम पानी में तैयार होने वाली यह फसल पौष्टिकता से भरपूर है। पिछले वर्ष जिले में तीन हजार क्विंटल मंडुवे की बिक्री हुई थी। इस वर्ष भी मंडुवे की अच्छी मांग मिल रही है।

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फाफर का भी अच्छा उत्पादन

देवाल के जैविक मास्टर ट्रेनर लक्ष्मण बिष्ट ने बताया कि गुजरात की निजी कंपनी ने मंडुवा, झंगोरा और रामदाना की 500-500 मीट्रिक टन की मांग भेजी है। अगले सप्ताह कंपनी के प्रतिनिधि जिले का दौरा कर उत्पादों की उपलब्धता और खरीद को लेकर जानकारी जुटाएंगे। वर्तमान में मंडुवा 52 रुपये 20 पैसे, झंगोरा 52 रुपये और रामदाना 85 से 90 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है।

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उर्गम के लक्ष्मण सिंह नेगी ने बताया कि सरकार की ओर से मंडुवा, चौलाई, राजमा सहित स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित बोनस योजना से काश्तकारों में खेती के प्रति उत्साह बढ़ा है। जिले में मंडुवा, झंगोरा, चौलाई, आलू, राजमा, लाल धान, उड़द, गहत, तोर, सोयाबीन, रेंस और काला भट्ट के साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उगल और फाफर का भी अच्छा उत्पादन होता है।

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मंडुवे से बन रहे नूडल्स और बिस्कुट, विदेशों तक पहुंच

जैविक मास्टर ट्रेनर लक्ष्मण बिष्ट ने बताया कि गुजरात की कंपनी मंडुवे की खरीद कर उसकी पैकेजिंग करती है और चीन सहित अन्य देशों में निर्यात करती है। मंडुवे का उपयोग नूडल्स, बिस्कुट, कुकीज और मल्टीग्रेन खाद्य उत्पाद बनाने में किया जा रहा है। इसके आटे की भी बाजार में मांग है। इससे मंडुवा अब केवल पहाड़ी क्षेत्रों का पारंपरिक खाद्यान्न नहीं रह गया है, बल्कि बाजार में एक महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।



