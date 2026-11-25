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रानीपोखरी ग्राम प्रधान ने इसकी शिकायत बीते 19 नवंबर को संबंधित अधिकारियों से की थी लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। रानीपोखरी मुख्य चौक के नीचे से कई सिंचाई गूल और नहर होकर आगे बढ़ रही हैं। चौक पर एक गूल का ढक्कन कई दिनों से क्षतिग्रस्त है। किसी भी वाहन का टायर चढ़ते ही यह ढक्कन इधर-उधर खिसक जाता है। वहीं टायर चढ़ते ही ढक्कन की आवाज भी आती है।रानीपोखरी ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने 19 नवंबर को इसकी शिकायत सिंचाई विभाग के अधिकारियों से की थी। ग्राम प्रधान का कहना है कि संबंधित अधिकारियों ने एनएच की सड़क का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लिया। कहा कि इस चौक से से एक दर्जन से अधिक गांवों के लोग और स्कूली बच्चे आवाजाही करते हैं। यहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लेकिन संबंधित विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।सड़क एनएच की है। लेकिन समस्या को देखते हुए उन्होंने अपने कर्मियों को तुरंत मौके पर भेजकर क्षतिग्रस्त ढक्कन को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। -सुरेन श्रीकोटी, एसडीओ सिंचाई विभाग