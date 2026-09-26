Rishikesh News: तहसील प्रशासन ने माजरी ग्रांट में प्लाॅटिंग की ध्वस्त

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डोईवाला। तेज बारिश के बावजूद शनिवार को तहसील प्रशासन ने माजरी ग्रांट में अवैध प्लाॅटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 बीघा अवैध प्लाॅटिंग को किया। बताया गया कि कृषि भूमि में गूल को हटाकर बिना एमडीडीए की अनुमति के प्लाॅटिंग की जा रही थी। शनिवार को माजरी ग्रांट में प्लाॅटिंग के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसा। उपजिलाधिकारी अपर्णा ढाैंडियाल के नेतृत्व में तहसील, एमडीडीए और पुलिस की संयुक्त टीम माजरी ग्रांट पहुंची और कृषि भूमि पर बिना स्वीकृत ले-आउट के सड़कें और बाउंड्रीवाल बनाकर की जा रही अवैध प्लाटिंग को चिह्नित किया। प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से मौके पर पहुंचकर अवैध प्लाॅटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। उपजिलाधिकारी अपर्णा ढाैंडियाल ने बताया कि शनिवार केा बिना स्वीकृत ले-आउट के अवैध प्लाॅटिंग की जा रही थी। 25 बीघा अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त करने के अलावा दो बीघा अतिक्रमण करने वाले एक व्यक्ति को जमीन संबंधित दस्तावेज लाने के निर्देश दिए है।

तहसील प्रशासन ने माजरी ग्रांट में प्लाॅटिंग की ध्वस्त