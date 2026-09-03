Rishikesh News: एसआरएचयू में टेडएक्स का आगाज, द स्पार्क विदिन थीम का हुआ अनावरण

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एसआरएचयू के अध्यक्ष डॉ. विजय धस्माणा ने कहा कि टेडएक्स एसआरएचयू छात्रों को अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने और अपने विचारों को समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाने के लिए प्रेरित करेगा। द स्पार्क विदिन युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। कुलपति डॉ. राजेंद्र डोभाल ने कहा कि टेडएक्स एसआरएचयू छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे व्यक्तित्वों के अनुभवों से सीखने और अपनी सोच का विस्तार करने का अवसर प्रदान करेगा।स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की निदेशक डॉ. तरुणा गौतम ने कहा कि टेडएक्स ऐसे विचारों, अनुभवों और कहानियों को मंच प्रदान करता है। जो लोगों को कुछ नया सोचने और अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने के लिए प्रेरित करते हैं। टेडएक्स-एसआरएचयू के माध्यम से छात्रों को विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रेरक व्यक्तित्वों से जुड़ने और उनके अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा। अनावरण समारोह में छात्रों ने नृत्य, संगीत सहित विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।