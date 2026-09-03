Rishikesh News: समस्याओं के निदान के लिए मुख्यमंत्री से मिले विधायक

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डोईवाला। विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और लंबित विकास कार्यों के लिए विधायक बृजभूषण गैरोला ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। विधायक ने सीएम के समक्ष क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को रखते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को क्षेत्र में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली के अलावा तमाम अन्य जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर मांग उठाई जा रही है। इन कार्यों के पूरा होने से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। विधायक ने रानीपोखरी में लॉ यूनिवर्सिटी, डोईवाला महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं को शुरू कराने से लेकर डोईवाला शुगर मिल की बेहतरी के लिए सहयोग देने की मांग की है। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसमस्याओं के त्वरित निदान के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा कि सरकार डोईवाला क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने का काम करेगी। संवाद