Rishikesh News: पार्टी विचार धारा को जन-जन तक पहुंचाएं

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ऋषिकेश। भाजपा श्यामपुर मंडल की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से सेवा, संगठन और जनसरोकारों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देते हुए पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ही सेवा, संगठन और समर्पण है। कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी ताकत हैं और जनसेवा के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इस अवसर पर मेयर शंभू पासवान, प्रतीक कालिया, पुष्पा ध्यानी, विनोद शास्त्री, आशीष बहुगुणा, चंद्र मोहन पोखरियाल आदि मौजूद रहे।