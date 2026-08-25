Rishikesh News: छात्रों को नेत्रदान के प्रति किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Tue, 25 Aug 2026 06:14 PM IST
विज्ञापन
श्यामपुर। खैरीकलां स्थित निर्मल ज्ञान दान अकादमी में राष्ट्रीय नेत्रदान जागरूकता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को नेत्रदान के महत्व, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस और नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियों और तथ्यों के प्रति जागरूक करना रहा। इस दौरान निर्मल आश्रम नेत्र संस्थान की कॉर्निया कंसल्टेंट डॉ. रिचा धीमान ने विद्यार्थियों के साथ संवादात्मक जागरूकता सत्र किया। उन्होंने नेत्रदान की आवश्यकता, इसके सामाजिक महत्व और जागरूकता फैलाने में युवाओं की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। सत्र के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए नेत्रदान से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे। कार्यक्रम में विद्यालय के 400 से अधिक विद्यार्थियों और 15 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में महंत बाबा राम सिंह महाराज और संत बाबा जोध सिंह महाराज कार्यक्रम में मौजूद रहे। निर्मल आश्रम नेत्र संस्थान ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के लिए निर्मल आश्रम ज्ञान दान अकादमी की प्रिंसिपल डॉ. सुनीता शर्मा का आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन