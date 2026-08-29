Rishikesh News: शिविर में 28 ने किया रक्तदान
देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:42 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:42 PM IST
विज्ञापन
डोईवाला। दरबार बाबा मोहित ट्रस्ट की ओर से माजरी ग्रांट में शनिवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें 28 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में 42 लोगों ने रक्तदान के लिए पंजीकरण कराया था। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय के ब्लड बैंक की टीम ने सहयोग किया। इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. मोहित वर्मा, अजय कुमार, आदित्य जौहर, कमल अरोड़ा, सावन कुमार, चतर सिंह, डॉ. शशि उप्रेमी, डॉ. नेहा बत्रा, डॉ. मनिका, डॉ. करण सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन